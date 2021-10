Sony, depuis qu'il s'est rendu compte que faire un portage PC de qualité de ses jeux Playstation est très rentable, n'en finit plus d'annoncer ses nouveautés. Alors que Horizon Zero Dawn 2 devrait arriver sur PC deux ans après la version PS5, le prochain gros jeu Sony n'est autre que le dernier opus de la saga God of War. Pour le coup, il sera adapté au PC, avec des textures plus fines, un framerate débloqué (encore heureux té), du GTAO ou SSDO, du Screen Space Reflexion, un jeu compatible 21/9 et UHD, une prise en charge des manettes et gamepads vaste, et la prise en charge du DLSS et de Reflex.

Vous pourrez tâter le jeu, sorti que sur la vieille PS4, mais grandement amélioré, à partir du 14 janvier prochain sur Steam. C'est une bonne nouvelle !

"t'as laissé sortir le chien, p'tit con !"