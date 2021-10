Blower is back !

Au lancement des cartes Ampere, nous avons vu fleurir des cartes à blower chez tous les constructeurs majeurs, avec insistance sur la RTX 3090. Avec ce GPU monstrueux, tant en termes de performances que de consommation, sans oublier la chaude GDDR6X, nous fûmes surpris de voir leur développement. Mais expulser l'air chaud hors du châssis était une bonne idée compte tenu des joules libérés dans la tour. Et puis du jour au lendemain, tout le monde a annoncé leur arrêt, sans explication particulière. C'était quelque chose d'étrange puisque leur durée de vie n'aura pas excédé 3 mois, qui peut développer de telles solutions pour cesser leur exploitation si tôt ?

En tout cas, plus de blower ! ASUS pourtant remet le couvert avec un GPU bien moins pompeux que celui de la RTX 3090, mais qui n'en est pas moins gourmand par la réputation, celui de la RTX 3070 Ti. Nous avions relevé une consommation plus forte que celle de la RTX 3070 pour très peu de perfs en plus, c'était, selon nos analyses factuelles, le moins réussi de la bande Ampere. Nous vous rappelons toutefois qu'il existe déjà une RTX 3070 Turbo.

Alors cette RTX 3070 Ti Turbo, reprenant le même refroidisseur que celui de la RTX 3090 de la même série décédée trop jeune, reprend les spécifications officielles du caméléon, à savoir 1770 MHz en boost et 8 gigots de GDDR6X à 19 Gbps. Hormis ces infos, nous n'avons pas de prix, mais a-t-il une quelconque valeur de nos jours, surtout qu'ASUS avait assumé de monter ses prix en début d'année ? Finalement tout le monde l'a fait, en le criant plus ou moins fort, mais nous l'avons bien senti passer !