Les RX 6600 sont censées arriver dans deux jours, et on sait déjà qu'il y a des modèles en circulation. Dernièrement, il y avait une fuite de la Pulse de Sapphire chez un VPC. C'est cette dernière qui a eu droit à un GPU-Z, la version 2.43.0, ce qui est amusant c'est qu'aucune version de cet utilitaire ne mentionne la prise en charge des RX 6600, et que le cas échéant, la prise en charge est totale.

On retrouverait les 1792 stream processors des fuites, le NAVI 23 gravé en 7 nm et ayant 237 mm² de superficie, 11 milliards de transistors, 64 ROP et 112 TMU, et les 8 gigots de GDDR6 sur bus 128-bit. La lecture des fréquences nous apprend que la mémoire est de la 14 Gbps, le GPU moulinant de 2044 à 2491 MHz selon la charge qui lui sera imposée. Du fait du bus étroit, la bande passante est faiblarde, mais il manque un détail qui n'apparaît jamais dans le soft, c'est la taille de la mémoire cache. Elle devrait être de 32 Mo, comme sur RX 6600 XT, cela devrait lui permettre de compenser sa faiblesse relative en Fillrate (texture et pixel), plus castré que chez sa soeur.

Il est lassant et déprimant de se répéter, mais le prix de vente ne sera pas doux, il ne le sera probablement plus pour des années, Olivier de Sapphire nous ayant confirmé que le prix des composants et celui du transport étant en grande partie responsables de la flambée des tarifs, on peut y ajouter celui des grossistes aussi sans le moindre doute.