AMD vient de publier le pilote Adrenalin 21.10.1. Il sert à acompagner le lancement de Windows 11 paru ce jour, mais pas que. Il apporte le meilleur support à Far Cry 6, jusqu'à 10% en 1080p et preset Ultra avec ray tracing sur la RX 6700 XT par rapport aux 21.9.2. Mais il fait aussi +12 et +13% respectivement en 4K preset medium sur une RX 6800 XT et en 1440p preset moyen sur une RX 6600 XT.

Il permet aussi à la bêta de Battlefield 2042 de mieux tourner, il en fait de même pour le jeu Naraka Bladepoint, et PUBG. Pour ce dernier, AMD annonce jusqu'à 11% de plus en 4k détail maxi sur une RX 6800 XT. Pour le téléchargement, ça se passe en bas !