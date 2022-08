En voilà une qui aurait facilement pu être dans notre catégorie f0nk ! Si vous cherchez à vous démarquer dans le monde des configurations de PC où les RGB et les designs agressifs dominants, le fabricant chinois Yeston a de la bonne came : une RTX 3060… Cute Pet, comprendre « avec un ourson trop mignon ».

Tons bleus et violets, oreilles pour agrémenter l’unique moulin - format mini-TX obligeant —, backplate orné de la créature : il n’y a pas à dire, les finitions sont léchées, jusqu’aux trous de la carlingue, de même forme que le curieux animal. Pour le côté carte graphique, hé bien il ne s’agit que d’une RTX 3060 tout ce qu’il y a de plus banal : 12 Gio de GDDR6, 3584 cœurs CUDA, pas d’overclock et un simple connecteur d’alimentation 8 broches… la belle n’est là que pour son design !

Reste que l’intérêt de sortir un GA106 près de 2 ans après la sortie du modèle est on ne peut plus discutable, mais la firme doit bien rentabiliser ses créations : en effet, une version RX 6500 XT ornée du même refroidisseur avait été lancée quelques mois plus tôt. Visiblement, le caractère mignon ne fait pas vraiment vendre ! D’ailleurs, au niveau du tarif, cette RTX 3060 se monnaye pour environ 400 €, mais uniquement de l’autre côté de la grande muraille. À quand l’arrivée de ces créations exotiques dans nos contrées ? (Source : VideoCardZ)