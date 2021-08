La compacité, c'est un élément souvent recherché quand on part sur une base de mini-ITX, c'est même la raison principale. En termes de boitiers et de cartes graphiques, beaucoup ont reçu l'appellation "mini-ITX" par les commerciaux, et rares sont ceux qui ont vraiment le format. On se souvient du Prodigy de BitFenix, super boitier mini-ITX, mais gros, plus que la plupart des boitiers ATX. Pour le coup, Powercolor remplit presque le contrat, avec sa RX 6600 XT Challenger ITX, arborant son refroidisseur Challenger ITX. La carte mesure 17.9 cm de long, dépassant de 9 mm le format ITX originale de 17 cm. Le cooling est fait d'un gros moulin axial au milieu, arrosant d'air les ailettes d'aluminium, et de caloducs (2 à priori) en cuivre pour aider à la dissipation de la chaleur.

Dedans, on a un NAVI 23, les fréquences sont moindres que les cartes plus grosses, à savoir une base à 1968 MHz, une fréquence gaming de 2359 MHz, et un boost de 2589 MHz. Pour rappel, notre GIGABYTE testée restait en jeu autour des 2650 MHz. On conserve ici les 8 Go de GDDR6 à 16 Gbps sur bus 128-bit, faiblesse en partie compensée par le cache de 32 Mo. On devrait être au niveau d'une RTX 3060, ou un chouia devant, notre carte de test ayant fini 12 % devant la RTX 3060, mais avec des fréquences gaming qui devraient être bien plus hautes que cette Powercolor Challenger.

La firme n'est cependant pas novice dans les cartes à ce format, on se souvient récemment des RX 5500 XT, 5600 XT et même 5700 XT. On la "trouve" d'ores et déjà cataloguée en France à 560 €, mais bien sûr le prix est super chaud, et la dispo inexistante, comme tout le reste en somme, exception faite des cartes de référence vendues au MSRP toutes aussi rares les unes que les autres.