Encore une histoire de contrôle qualité pas très net ? Possible. En tout cas, ça ne manquera pas de rappeler la longue péripétie du H1 de NZXT et son riser PCIe mal conçu qui pouvait occasionner un court-circuit dans le meilleur des cas, et au pire prendre feu. C'est un sujet un peu similaire chez Fractal avec son très récent boitier Torrent. Comme vous avez certainement pu le lire dans notre test, celui-ci ne manque clairement pas de qualité. Toutefois, suivant plusieurs retours d'utilisateurs, il s'avère à présent que certains des hub PWM Nexus 9P Slim auraient été endommagés lors de la production et pourraient potentiellement provoquer un court-circuit !

En contraste avec ce qu'on a pu observer ailleurs par le passé, Fractal semble avoir immédiatement pris le risque au sérieux et a d'ores et déjà communiqué publiquement à ce propos, et c'est certainement toujours mieux d'apprendre la nouvelle sans trop attendre directement de la bouche du fabricant plutôt que de découvrir le problème sur Reddit, généralement après y avoir déjà pris une tout autre ampleur. Bref, qu'on aime ou non Fractal Design, on peut tout de même saluer sa réactivité en cette occasion. Évidemment, cela n'en reste pas moins un comble pour un objet qui coûte entre 180 et 230 € et peut laisser un peu songeur quant à l'efficacité du CQ lors de la production. Voici le communiqué officiel du constructeur :

We have an important message regarding the Torrent. Some reports of Fan Hubs damaged in manufacturing potentially causing a short-circuit have led us to re-evaluate the circuit board design.



We remain committed to the quality of our products and the Nexus 9P Slim Fan Hub included with the Torrent does not live up to the standards customers expect from us. Our development team is working tirelessly to design and manufacture an updated version that will address these issues as soon as possible.



If you own a Torrent case, we ask that you unplug the Fan Hub (instructions available here) and fill in the form available here and a replacement kit will be sent to you as soon as possible.



You can still use your Torrent without the Fan Hub, but given the compromised feature set, we are also coordinating with retail partners to enable a smooth refund process if you prefer not to wait for the replacement kit. We have temporarily stopped sales of the Torrent until the Fan Hub is updated.



We sincerely apologize for your inconvenience."

Fractal demande donc à ce que les utilisateurs débranchent le fameux hub et commandent un remplacement via la page de support ici. Vous aurez également l'option de retourner le boitier au revendeur pour un remboursement, dans le cas où vous ne voulez pas attendre et préférez arrêter ici l'expérience Fractal. En attendant l'arrivée du Nexus 9P Slim Fan Hub reconçu, la commercialisation du Torrent a également été suspendue, une mesure visiblement déjà effective dans certains magasins, mais pas encore partout. C'est donc une très bonne réaction de la part du fabricant et un exemple dont d'autres marques devraient peut-être un peu s'inspirer, même s'il reste maintenant encore à voir l'étendue du problème et combien de temps il faudra à Fractal pour fournir une nouvelle version de la pièce incriminée.