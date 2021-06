Quand bien même Microsoft avait pris soin de communiquer sur son mini frigo Xbox le 2 avril dernier, c'était bien trop proche du 1er pour dissiper totalement l'ombre d'un poisson tardif, mais c'était aussi oublier que la compagnie avait déjà fabriqué un exemplaire d'un réfrigérateur grandeur nature à l'image de sa dernière console Xbox Series X en octobre l'année dernière et avait fait l'objet d'une loterie, tandis que d'autres exemplaires avaient été distribués à certains influenceurs !

Visiblement, la blague déjà allée un peu loin ne va pas s'arrêter là et va encore faire un peu de chemin, puisqu'après le grille-pain Razer, le SUV compatible Chroma et la KFConsole, vous aurez d'ici là fin de l'année peut-être bel et bien l'occasion de mettre la main sur un vrai mini réfrigérateur Xbox parfaitement fonctionnel, en supposant qu'il sera plus facile à acheter que la console qu'il mimique et qu'il ne s'agisse pas d'un simple nouveau coup de marketing limité aux influenceurs ! En tout cas, Microsoft a confirmé l'existence de la chose depuis son compte Twitter dédié à Xbox, vidéo promotionnelle à l'appui :

Et un petit abus de jeu de mots sur le refroidissement en prime !

Certains seront peut-être déçus de voir qu'il ne s'agit pas d'une version commerciale du modèle de grande de taille de l'année dernière, on peut imaginer bien des cuisines modernes (ou bureaux) où un tel exemplaire aurait (presque) été à sa place. Ceci dit, un mini-frigo est déjà depuis longtemps un allié de choix du joueur un peu trop accro qui souhaite maximiser son temps de jeu et minimiser sa dépense de calorie pour un déplacement physique. Le modèle de Microsoft aura un coffre suffisant pour accueillir 10 canettes de soda de 330 ml, ou un volume équivalent de pizza tranchée, selon vos priorités, et profitera d'un système de refroidissement baptisé de « Xbox Velocity Cooling Architecture » - très probablement son adaptation maison (ou simple remaquillage) d'un système contemporain utilisé par les vrais fabricants de frigos. Le bidule est prévu pour la période des vacances en fin d'année, aucun prix n'a été partagé pour l'instant. Bon, faut admettre que c'est assez rigolo, mais peut-être plus pour ceux qui n'attendent pas impatiemment la disponibilité de la vraie console...