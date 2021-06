Microsoft avait une vision spéciale avec son Windows 10, tranchant complètement avec son schéma des OS antérieurs. Pour rappel, une fois la base de l'OS lancée, la Raymonde publiait des Service Pack qui ajoutaient des correctifs de sécurité ainsi que de nouvelles fonctionnalités. En revanche, ça sortait quand c'était prêt. Or, avec Windows 10, la Raymonde a décidé de faire de grosses mises à jour espacées de 6 mois, un rythme qui a complètement chamboulé avec les problèmes rencontrés lors de la version 1909. Toutefois, la dixième mouture nous avait été vendue comme étant le dernier OS éternel en quelque sorte, tout du moins c'est ce qu'il en était resté dans l'imaginaire collectif.

Cependant, la firme aurait affirmé que le support de Windows 10 prendrait fin le 14 octobre 2025, une date qui est loin d'être nouvelle puisqu'elle serait annoncée depuis la sortie de Windows 10. Certes, ce n'est pas demain la veille, et en général le support est étendu et dépasse souvent les dates annoncées, c'était souvent le cas par le passé, Windows XP et Windows 7 ayant bénéficié des largesses. Toutefois ici c'est encore différent, car le mode de fonctionnement de Windows 10 rend plus compliqué le traitement de cette date, puisqu'en 2021, son support continue, tout ça grâce à la magie du versionnage actuel.

Cependant, s'il y a une date de fin, ça signifie que quelque chose prendra la place, et la rumeur de Windows 11 pourrait du sens et du poids ? Nous le verrons bien, néanmoins il reste difficile à penser que l'architecture même de Windows 10 évolue grandement, et nous tablons toujours sur un renommage. Il n'est pas impossible aussi que Microsoft s'amuse avec les utilisateurs et trolle un peu le public, histoire de faire comme les autres géants de l'informatique : de la hype et des rumeurs, qui alimentent facilement la presse - nous compris - et les réseaux sociaux. Alors, continuons sur les hypothèses, nous pouvons imaginer différentes possibilités, comme une super plateforme gaming capable de tout, avec DX12 Ultimate et la tripotée de jeux édités par la boite à Bilou, ce qui aurait du sens.