La semaine dernière, AMD lançait sa nouvelle génération de pilotes ainsi que sa suite logicielle associée, le tout sous une enveloppe qui se nommait Adrenalin 2021. Techniquement, le géant rouge y annonçait une version customisable lors de l'installation, et d'autres choses dont vous trouverez le détail sur ce billet. Si officiellement, la communication était celle-ci, il semblerait qu'il y avait un petit cadeau caché selon nos confrères de TPU. Ce cadeau est très intéressant, et on s'étonne qu'il fût passé sous silence, alors qu'il aurait permis à AMD d'avoir une lucarne de positivité toujours sympathique.

Quel était donc ce truc en plume ? Eh bien selon des mesures réalisées par TPU, chaque carte RDNA 2 du marché voit sa consommation améliorée jusqu'à 72% sur des scénarios autres que du gaming. En effet, au repos, sur du multi-écran ou de la lecture de média, les choses s'améliorent pour toutes les cartes, la RX 6700 XT étant en revanche celle qui en bénéficie le moins de la troupe. La comparaison est valable pour les 21.4.1 face aux 21.3.2. Était-ce une surconsommation des drivers précédents, un bug donc, ou un réel bénéfice des Adrenalin 2021 ? Peu importe, le constat est là, avec un avantage certain, sauf pour la RX 6700 XT qui n'en profite pas franchement.