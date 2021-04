Lorsque nous faisons nos articles GPU, nous mettons généralement 14 ou 20 jeux selon le nombre de cartes à tester. Plus il y en a et moins il a y de jeux dans la limite basse de 14, et dans un délai imparti très court. Techspot s'est concentré sur deux cartes, sans être pressé par le temps, et a donc mis en concurrence directe deux cartes qui le sont sur le papier et sur les prix. Les MSRP étant respectés sur les cartes de référence, la 3070 se retrouve 40€ plus cher que la 6700 XT, 519 contre 479 €. Ce sont pas moins de 45 jeux qui sont passés au crible, avec les 3 définitions classiques et incontournables du moment, FHD, QHD, UHD. Toutefois, de l'aveu même d'AMD et de Nvidia, ces deux modèles sont au top de leur forme en 1440p, et finalement presque surclassés en 1080p.

À la sortie du test, on peut dire que la RTX 3070 s'en sort globalement mieux, mais c'est très variable selon les moteurs. Il n'est pas nouveau que tous les GPU n'ont pas les mêmes affinités selon les jeux et moteurs, ces derniers préférant une archi plutôt qu'une autre pour s'exprimer au mieux. C'est évidemment le cas ici, et le choix hors pénurie se serait imposé en fonction de vos titres préférés. Mais en période trouble comme celle que nous traversons, le choix est bel et bien enterré, c'est l'opportunisme du moment qui prime sur toute autre considération, exception faite de la capacité d'encaissement de votre compte bancaire !