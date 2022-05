Le temps des GPU excessivement cher est-il enfin révolu ? C'est en tout cas ce qu'on aimerait, mais voilà, il faut encore serrer les dents un petit peu. Après les quelques offres intéressantes de la semaine dernière, on trouvera aujourd'hui deux RX 6700 XT signées XFX à un tarif plutôt intéressant. Le premier modèle est une Speedster SWFT 309 dont la fréquence est de 2321 MHz, avec un boost jusqu'à un peu moins de 2.6 GHz. Les 12 Go de GDDR6 sont cadencés à la fréquence de référence et ils assureront une certaine longévité à cette carte placée en face des RTX 3060 Ti et autre RTX 3070 chez les verts. Le prix de cette version est de 575 € en ce moment chez Amazon.

L'autre version est une Speedster QICK 319 au système de refroidissement bien plus sobre. La fréquence GPU est plus élevée ici, avec 2457 MHz de base, et un boost pouvant atteindre cette fois les 2.6 GHz; 2622 MHz pour être précis. Là encore vous disposerez de 12 Go de GDDR6, là encore à la fréquence de certification. Encore une fois, si le Ray Tracing n'est pas votre priorité et vous souhaitez pérenniser votre achat, le modèle est très intéressant. En suivant notre lien, vous trouverez cette RX 5700 XT à 585 € chez Amazon.