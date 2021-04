Si les cartes RTX permettent d'ajouter des fonctionnalités plus avancées comme le ray tracing ou le super sampling par machine learning, aka DLSS chez les verts, les unités dédiées aux traitements par IA via les Tensor Cores donnent d'autres possibilités intéressantes. C'était le cas de l'outil RTX Voice, sortie au printemps de l'année précédente, qui permettait de supprimer les bruits de fond sur les sons entrants et sortants sur notre PC, qu'importe le périphérique employé. Tout d'abord réservé aux RTX Turing, l'outil s'est propagé sur l'intégralité du parc de cartes graphiques GTX et RTX - du moment que leur driver pouvait être mis à jour - avec des performances plus ou moins intéressantes selon le modèle de GPU utilisé.

En revanche, son successeur apparu en septembre dernier avec les RTX 3000, le RTX Broadcast, n'était toujours pas ouvert à l'ensemble des puces 3D vertes, puisque les Tensor Cores s'occupent du flux audio, mais aussi du flux vidéo de votre webcam. Cela permet de découper votre tronche du décor et de réaliser un découpage sans avoir recours à un fond vert exclusivement. Un outil qui est intéressant, mais qui de par sa limitation obligeait d'avoir une carte de dernière génération dans votre configuration.

Il est donc possible de faire tourner cet outil sur l'ensemble des GPU verts GTX pris en charge si vous possédez les bons drivers à partir de la version 410.18, soit toutes les cartes depuis les GTX 600. Il est encore indéterminé de savoir quand la firme a rendu cet outil compatible, mais cela permettra de faire patienter certains utilisateurs, le temps que la crise sur la disponibilité des cartes graphiques se calme progressivement. Néanmoins, sans les Tensor Cores sur ces cartes, il semble difficile de savoir comment seront les performances de l'outil sur votre PC, il est probable que cela vous coute cher en puissance de calcul. (source : Tom's Hardware US)