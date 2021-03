Les constructeurs se décarcassent en ce moment pour essayer de donner de la valeur à leur carte, en comparaison à ce que font les autres. Emtek a choisi la voie inesthétique pour y parvenir, Gainward et Palit ne sont pas mal non plus, pour voir quelles sont les créations en question, lisez ce billet et munissez vous d'une bassine, on ne sait jamais, un vomito, ça peut arriver très vite et sans crier gare !

Maxsun, chinois de longue date, depuis toujours en fait, a choisi une triple voie : il a mis au point une RTX 3060 dont les specs sont conformes aux recommandations Nvidia, soit 3584 cuda cores à 1320/1777 MHz, et 12 gigots de GDDR6 à 15 Gbps sur bus 192-bit. Mais là où il a fait fort, c'est en réussissant ce que personne n'avait fait avant lui : un des noms les plus relou, un des looks les plus laxatifs, et la carte dotée de ce GPU la plus courte.

Le nom ? Maxsun RTX 3060 Big Mac, ça met en appétit forcément ! Le look ? Une austérité que même François Fillon renierait ! Les dimensions ? Pas totalement mini-ITX, mais presque avec 18.3 cm de longueur, mais un peu plus haute que l'équerre arrière avec 12.2 cm. Sur la photo, elle ressemble à ces fameuses cartes chinoises aussi authentiques que la prothèse pénienne de Matthieu, comme la GTX 960 4 Go qui est en fait une GTS 450 1 Go bios moddée. Toutefois, elle semble quand même assez solide, et pour une config mini-ITX, elle fera sans doute le blowjob, encore faut-il en trouver, pas sûr qu'en Chine ça soit le cas, même en fouillant sur Aliexpress ! (Source VDCZ)