Fin 2018, Micron rachetait les parts d’Intel pour 1,5 milliard de dollars dans la joint venture que représentait IMFT, filiale à laquelle nous devons la 3D XPoint, alias la mémoire non-volatile la plus rapide du marché. Suite à cela, la firme doit encore approvisionner les bleus pour ses modules Optane jusque 2021, mais a également développé sa gamme dans son coin, avec des SSD plus que supersoniques... qui n’ont malheureusement jamais réussi à atteindre leur clientèle.

Cependant, une gamme n’est rien sans clients, et Micron a annoncé une perte sèche de 400 millions de biftons américains du fait de l’absence de demande en 3D XPoint rien que cette année. La solution est ainsi prise : goodbye cette technologie, d’ici la fin de 2021, l’usine (située en Utah) sera revendue. Au niveau des acquéreurs, Intel est en première ligne, bien sûr, puisque la firme possède toujours sa propre usine à New Mexico (bien que les volumes de production soient inconnus... d’où l’accord d’approvisionnement), ce qui faciliterait largement le (non) — transfert technologique. Pour autant, la demande en produits de la gamme Optane n’est pas particulièrement élevée, et l’on se demande bien ce que les bleus auraient derrière la tête avec ce rachat, d'autant plus que le prix prohibitif des puces n'aide en rien à leur démocratisation.

En effet, cet événement intervient dans un contexte de remise en ordre des activités de production, Intel se séparant également d’une partie de sa division mémoire — la NAND, pas de panique ! – au profit de SK Hynix. Difficile d’y voir clair dans ce fouillis, mais l’on peut supposer que le fondeur de Santa Clara aurait de gros espoirs sur l’avenir de la 3D XPoint en barrettes (rêvons un peu, pour le grand public ?), ce que Micron ne pouvait/voulait pas produire par lui-même faute de compatibilité avec les processeurs existants, son ex-partenaire traçant déjà son propre chemin et AMD n'ayant aucun plan à ce niveau. Notez par ailleurs que Micron compte bien conserver ses brevets, n’écartant ainsi pas un possible retour — éventuellement sous la forme pécuniaire de cessions de droits. L’avenir nous dira quant à l’évolution de cette technologie ! (Source : Tom’s Hardware)

