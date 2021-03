Jusqu'à la génération Ampere, Nvidia vendait ses cartes de référence Founders Edition sur son store. Avec la génération actuelle, le géant vert a commencé par assurer le steak à ce niveau, avant de déléguer la vente à des enseignes de confiance, LDLC pour la France. Mais c'est toujours le caméléon qui gère ses stocks, mais il ne sert plus de plateforme de vente. Le cas que nous allons vous présenter est quelque peu différent, puisque ce sont des cartes Founders Edition, mais estampillées Axle, une marque très ancienne, mais quasiment pas distribuée dans nos contrées, exception faite des vieilles cartes AGP, c'est dire si ça remonte loin !

Axle a un catalogue conséquent, allant de la carte graphique au rig, en passant par la RAM, des SSD, des cartes mères et des mini-PC. Mais dans ce listing, il y a deux cartes graphiques qui étonnent par leur simple présence. Ce sont des RTX 3080 et 3090 Founders Edition, mais ayant le logo Axle sur le ventilateur. La boite précise "Classic Edition", et ce sont bien les fréquences définies par Nvidia. Il parait peu probable que la marque les fabrique, serait-elle la distributrice officielle asiatique des FE ? Ce qui est étonnant, c'est que ses cartes Turing par exemple sont des cartes customisées, pas de FE. Ceci étant, armons-nous de patience, car nous aimerions réellement que le marché redevienne correct, et qu'il soit simplement possible de retrouver des cartes à acheter sans devoir taper dans de la GT 710.