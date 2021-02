Malgré des rumeurs persistantes de lancement le 18 mars, il semblerait que ce ne sera pas le cas, une fois de plus ! AMD prépare une conférence, dématérialisée comme d'habitude depuis un an, qui se nomme "Where Gaming Begins Episode 3". Cela signifie qu'il y a bien eu deux autres conférences du genre, souvenez-vous, il s'agissait des deux conférences pour lancer les Ryzen 5000 et les cartes RX 6800/6900. Elle se tiendra le 3 mars prochain à 11 heures du matin heure fuseau Eastern US, ce qui correspond à 17 heures chez nous. Qu'est-ce qui sera abordé comme thème ?

AMD a donné le programme, et il y sera question de nouvelles cartes RX, donc des cartes inférieures à la RX 6800. Quelques jours en arrière, nous voyions tourner des rumeurs sur la possibilité de deux SKU de RX 6700 XT et une RX 6700, tandis que le logiciel GPU-Z apportait le support préliminaire de la RX 6700 et la RX 6600. Où est la vérité ? Probablement un peu partout, mais la seule certitude, c'est qu'il y aura des Navi 2 moins huppées.

Par ailleurs, le géant rouge tease une RX 6000 avec deux ventilateurs, contre 3 aux seules RX 6000 déjà lancées. On n'en attend pas plus de disponibilité que les autres, aussi problématique quel que soit le segment touché, quant aux performances, la RTX 3060 Ti devrait être la cible. Quant au prix, entre celui promis et celui appliqué, il y aura très probablement un monde proctologique d'écart.