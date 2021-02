Intel devrait débuter son renouveau avec Rocket Lake dans quelques semaines. C'est assez paradoxal de parler de renouveau quand on utilise le même procédé de gravure depuis plus de 5 ans, mais il faut dire que c'est quand même le cas. Adieu Skylake, bienvenue Cypress Cove, et avec ça une IPC en hausse, un iGPU de nouvelle génération, mais un manque de place qui ne permet que l'avènement d'un 11900K ayant seulement 8 coeurs et 16 threads. Compte tenu des caractéristiques, la seule cible de cette génération est le Ryzen 7 5800X. Alder Lake en 10 nm en fin d'année devrait permettre à Intel de recoller bien plus à AMD en applicatif, mais on est dans la pure bouliche de cristal.

En tout cas, ceux qui veulent du CPU bleu devraient attendre deux dates. Le 16 mars, les précommandes devraient être possibles, ce qui est un peu contre nature quand on veut acheter un produit dont on ignore tout des performances. Les tests et les ventes/envois auraient lieu le 30 mars. Attendre 14 jours les résultats des tests est une attitude plus responsable pour choisir avec discernement sa plateforme, que de précommander en toute hâte sans rien savoir de cette génération. Car si c'est celle du renouveau, c'est aussi celle de la fin de l'éphémère socket LGA1200, qui ne sera pas reconduit avec Alder Lake et son LGA1700. A choisir un eplateforme en fin de vie, autant choisir celle qui permet encore une évolution processeur au sein de la même gamme. (Source WCCFTech)