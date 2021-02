Alors que la RTX 3060 est pressentie pour être lancée le 25 février prochain, dans deux semaines, il se trouve que certains grossistes/distributeurs ne jouent pas le jeu. Étrangement, c'est au Boukistan Pakistan que la rupture a eu lieu. Une grosse enseigne, nommée ZAH, a mis en vente plusieurs RTX 3060 signées Palit, nul doute que le caméléon aura des facilités pour remonter jusqu'à la source de la désobéissance. En revanche, dans le contexte pénurique, on s'attend à des prix de malades, et manifestement toutes les régions du monde sont touchées. Vu que la carte n'est pas officiellement lancée, on sent bien que la filière qui va de Palit à ZAH s'est servi grassement, car il faut compter quasiment 750 dollars US pour en acheter une. Ce n'est pas une précommande, les clients repartant avec leur carte. Un prix évidemment de malade, qui fait saigner les yeux, le nez, et déclenchera des fausses-couches émotionnelles gazeuses chez les geeks.

Il y a peu de chances que ce soit différent dans les contrées plus en vue que le Pakistan, mais tous ceux qui ont investi dans une ont possiblement peu de chances de la faire tourner, car c'est la première à utiliser un GA106, et que Nvidia n'a pas encore publié de pilote la prenant en charge. Mais c'est le cadet des soucis de ceux qui ont topé une telle carte, au moins ils ont pu acheter une carte graphique pour du gaming. La situation est assez désespérée chez nous, et probablement ailleurs, avec la seule dispo permanente des GT 710 et 1030, ainsi que R7 240. Aie aie aie ! (Source Reddit)