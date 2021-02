À moins de vous intéresser au hardware depuis 4 jours, vous savez que la situation que nous vivons est exceptionnelle. Non seulement les prix des cartes graphiques explosent pour plusieurs raisons, mais en plus les anciennes cartes sont tout bonnement introuvables. On retrouve facilement des GT 710, quelques 1030, et parfois de la Radeon 7 240. Si vous avez une carte Pascal ou antérieur, ou une RX Vega ou une HD 7870 par exemple, vous vous dites que vous êtes dans le khäkhä, et qu'il sera bien compliqué de trouver quelque chose à moins de cramer votre PEL pour une RTX 2060 d'occasion.

Ne vous affolez pas, la situation n'est peut-être pas perdue. En effet, sur YouTube, nous avons eu la preuve qu'une GT 710 était suffisante pour bien jouer de manière fluide. Attention, nous ne parlons pas du solitaire intégré à Windows ou du Mahjong, mais bel et bien d'Horizon Zero Dawn. Comment est-ce possible ? Eh bien ça marche, détails bas, avec cette vieille GT 710. En même temps, c'est une tuerie technologique, avec son GPU Kepler GK208, ses 192 cuda cores à 957 MHz, et ses 2 gigots de DDR3 à 1.8 Gbps.

Un détail cependant nous a échappé, et que nous avons omis de vous dire, c'est que la carte affiche le jeu en ... 72p, soit 128 x 72 pixels. Même le minitel faisait mieux ! Voici la vidéo ci-dessous, pour le fun !