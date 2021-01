Le constructeur Cougar a dévoilé aujourd'hui une nouvelle gamme d'alimentations. Pour rappel, la société avait dévoilé il y a quelque temps un boitier MX440 dôté de Mesh et de RGB. La marque avait aussi présenté un casque gaming nommé Immersa Pro Prix, un casque bien équipé et proposant tout ce qu'il faut pour une utilisation gaming avancée. Aussi, Cougar avait mis en avant un nouveau siège gaming, le Explore S, un produit peu plus premium que ce que la société a l'habitude de proposer, avec toujours l'utilisation des couleurs phares de la marque, c'est-à-dire le orange et le noir. Eh bien, nous sommes repartis pour une gamme d'alimentation cette fois-ci, avec l'arrivée des blocs Auric et leur bel éclairage multicolore.

Nous avons donc en face de nous des blocs allants d'une capacité de 650W à 750W et tous certifiés 80 Plus Gold. Ces alimentations sont totalement modulaires, exit les câbles qui trainent dans le PC et à vous la joie d'une câble management de qualité. Le ventilateur présent est bien entendu équipé des loupiottes indispensables sur ce type de produits, avec quand même un mode semi-passif sur ces blocs en dessous de 40% de charge sur la bécane. Le bloc provient d'ailleurs probablement de chez l'OEM HEC, mais cela reste à valider. Il sera possible via un switch d'éteindre cet éclairage et donc de rendre l'alimentation totalement sobre, un bon point pour les personnes qui n'aiment pas tellement les arc-en-ciel. Au niveau de la conception des blocs, nous avons le blabla sur les condensateurs japonais, on trouve aussi un unique rail +12V et bien sur les fameuses protections contre les surtensions (UVP, OVP, SCP, OPP, OCP). Pour les connectiques, vous trouverez deux connecteurs CPU 4+4 pins, sept SATA, le traditionnel 24 pins et enfin quatre connecteurs 6+2 pins sur le 650W contre six pour le modèle 750W.

Ces nouvelles moutures viennent parfaitement s'ajouter au catalogue, sous les GX-F AURUM dont nous vous avions parlé en avril 2020. Au final, c'est une gamme assez classique nous avons là, avec un ajout de RGB pour faire un peu comme tout le monde. On pourra confronter ces Auric à des produits comme les Leadex III Gold ARGB de chez Superflower ou bien à des références plus sobres comme les Corsair RM. Pour le moment aucune information concernant le prix ou la date de sortie n'a été communiquée.