Depuis la sortie de la version 20H2 de Windows 10, les évolutions de l'OS semblent mineurs et basé principalement sur des correctifs, avec des pauses fréquentes dans le déploiement habituellement hebdomadaire des builds. Bien que ce ne soit pas un mal, il faut toutefois noter que Microsoft prévoit de revoir son organisation des versions majeures de Windows 10, en mettant dorénavant en fin d'année la version apportant les plus grosses fonctionnalités, au lieu d'être au début d'année. Ainsi, il faudra s'attendre à ce que la version 21H1 ne soit qu'un ensemble de patchs et de correctifs, ce qui explique le contenu allégé sur le canal Insider.

Ce sera donc de la révision au menu de cette semaine, avec un peu de travail sur le clavier virtuel utilisé par les PC à écran tactile. Celui-ci s'adapte mieux selon les situations, en changeant de taille lorsque le clavier est mis en avant ou non, et pour les plus grands écrans un clavier plus fourni est disponible, avec des touches comme ECHAP, TAB ou la touche Windows. Les menus pour sa configuration sont revus aussi, rendant le tout un peu moins brouillon.

Les correctifs sont très nombreux sur cette build, effaçant une grande partie des problèmes cités dans la version 21296, comme l'utilisation intensive du CPU sur certaines applications, les plantages des jeux au démarrage ou les crashs du gestionnaire des tâches lorsque certaines personnes cliquaient sur "détails". D'autres problèmes sont aussi corrigés, dont certains datent un peu, comme l'authentification sur le Wi-Fi qui ne fait rien ou les problèmes de sites épinglés. Cependant, entre temps d'autres soucis sont apparus ou ont été détectés, et il reste surtout beaucoup de problèmes qui datent, comme certaines fonctionnalités pour les sites épinglés, les mises à jour au ralenti ou l'application "News and Interests" qui reste boguée.