Alors que le HDMI 2.1 a finalement commencé à infiltrer les écrans de PC (et encore, ça reste très poussif), le DisplayPort 2.0, celui que l'on attend vraiment en tant qu'utilisateurs de PC, se fait toujours désirer, et le temps peut commencer à paraître long depuis son officialisation en juin 2019 ! Il est vrai que le DisplayPort 1.4 suffit encore dans la plupart des cas, mais les nouvelles générations d'écrans haute définition, avec du HDR et des taux de rafraîchissement élevés commencent à changer la donne, et il est un tantinet frustrant de voir arriver des écrans à la pointe des technologies et donc coûteux — comme les flagships Mini LED Predator X32 et PG32UQ — encore affublés de HDMI 2.0 et DisplayPort 1.4...

En pratique, les premiers produits DisplayPort 2.0 avaient été promis pour la fin de l'année dernière, mais vous aurez vous aussi constaté qu'ils n'y ont pas été. En fin de compte, un porte-parole de VESA a confirmé la nouvelle : le DisplayPort 2.0 est retardé !

Pourquoi ? Pandemie, of course ! Comme pour beaucoup, la roadmap de VESA a été un peu bousculée par les affaires du virus et de ses variantes, et les tests planifiés n'ont donc pas pu avoir lieu. Plus précisément, les premiers écrans DisplayPort 2.0 sont bel et bien en développement, ainsi que les contrôleurs correspondants, mais les « PlugTests » (aussi appelés Plugfest), des événements rassemblant ingénieurs et développeurs pour attester de la conformité et de l'efficacité avec la norme d'un produit A avec un produit B (comme un câble et un écran dans ce cas de figure, par exemple), n'ont pas pu prendre place comme prévu.

Le prochain PlugTest doit en principe avoir lieu à Taïwan, au printemps. Il reste évidemment à voir si la situation sanitaire à ce moment-là le permettra, mais si ça se déroule comme prévu, alors les premiers écrans DisplayPort 2.0 pourront finalement arriver un peu plus tard encore dans l'année. C'est chouette, mais il faudra de toute façon également encore attendre les GPU compatibles, en souhaitant qu'ils débarquent plus ou moins simultanément. (Source)

