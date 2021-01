Alors que la firme avait gardé le silence sur ses plans pour le CES et sa keynote du 12 janvier, celle-ci vient de dévoiler un teaser qui en dit peut-être un peu trop. On y voit d'abord un portable ce qui impliquerait un lancement officiel des RTX Ampere mobiles dont on a entendu vaguement parler il y a quelques jours via ce billet. Ensuite, on y voit une image qui montre simplement Geforce RTX, cela peut très bien être les RTX 3060, et qui sait, les RTX 30 avec plus de VRAM, ce qui est rendu possible depuis qu'il existe des puces de 2 Go de GDDR6X.

Le diaporama vitesse V se poursuit avec une capture 3D d'un GPU Nvidia entouré de puces mémoire, et tout cela en lien avec une puce qui pourrait être un CPU, il s'agirait donc de parler du Re-size BAR que le caméléon doit peaufiner dans ses pilotes (il se murmure que cela devait se faire via flash UEFI, avec les risques que cela comporte). Enfin, une représentation du jeu Outsiders est là, ce qui pourrait marquer l'annonce du support du DLSS et/ou du Ray Tracing pour ce titre, et pourquoi pas d'autres ! Au final, avec ce teaser, on arrive quand même à avoir des indices qui sont plus que ça !

en attendant, on fait un peu de sport, té !