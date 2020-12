Ce n'est pas franchement une surprise, mais c'est bien que ça soit officiel. ASUS avait une des RX 6800/XT les plus rapides, si ce n'est la plus rapide. Son secret ? Un AIO de 240mm qui optimisait les performances en refroidissement, et qui autorisait la firme à monter un peu l'enveloppe de consommation, et donc les fréquences en fonctionnement. Sur la carte à proprement parler, un moulin radial de 6 cm de diamètre, un waterblock full cuivre recouvrant CPU et VRAM, ainsi qu'une pompe viennent se cacher sous le carter double slot. ASUS va décliner son concept sur la RX 6900 XT, et pour le coup va passer l'alimentation de 2x8 pins de la version 6800 XT (autorisant quand même 375W en comptant le port PCIe) à 3x8 pins, et hop, 525W de dispo !

Afin de pouvoir la placer dans des tours plutôt grandes, ASUS a collé 60 cm de tubulure et de câbles, tous gainés et regroupés via des scratchs. Le prix risque d'être démoniaque également, les RX 6900 XT de références se monnayent entre 1200 et 1300€ chez les VPC. On peut s'attendre à la conjoncture de deux facteurs : une pénurie qui majore les tarifs + ASUS qui est le plus cher du marché = on mise sur 1400 eurobouliches, on ne doit pas être loin de la vérité. Mais ça confirme surtout qu'AMD a lâché du lest auprès de ses partenaires pour qu'ils mettent au point les RX 6900 XT.