Cette RX 6800 XT a fait du bien aux performances d'AMD en rastérisation, c'est indéniable. La carte de référence par ailleurs est réussie, et c'est bien la première fois depuis ... toujours, qu'AMD propose une carte graphique aussi réussie alliant performance et discrétion, tout en assurant un refroidissement efficace. L'encombrement du refroidisseur à 2.5 slots y est certainement pour quelque chose, faisant oublier la calamiteuse prestation de la Radeon VII. Mais il ne faut pas oublier les partenaires qui s'y sont mis également, les cartes customisées ont eu droit à leur lancement officiel hier, avec aucune dispo en boutique, comme tout ce qui est sorti depuis début septembre finalement.

Ce sont les cartes d'ASUS avec sa Strix, XFX avec sa MERC, Sapphire avec sa Nitro+ ou encore Powercolor avec sa Red Devil qui recueillent le plus de suffrages. Que peut-on en retenir ? Globalement, elles carburent mieux que les RX 6800 XT de référence, et selon le modèle, il parvient à rivaliser sur les températures et les nuisances sonores, mais l'encombrement reste quand même important. Au final, ce sont d'excellents modèles customisés, ayant des looks qui sont différents, mais il y en aura pour tous les goûts. Par rapport à la concurrence, les customisées confirment rester un micro-pwal derrière les RTX 3080 FE, qui, contrairement aux RTX 2080 Ti, ne sont pas les plus véloces. Reste le prix, en cette période de pénurie, élevé au même titre que les RTX 3080, en rappelant que les MSRP des cartes customisées sont plus élevées que les références, comme chez les verts !