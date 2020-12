Epic Games ne nous avait pas gâté en titre gratuit de qualité depuis un petit moment, hé bien l’éditeur semble avoir revêtu sa tenue de Papa Noël, puisque, cette semaine, deux jeux vous sont offerts, jusqu’au 17 décembre à 17 h. Encore faut-il, pour cela, accepter l’utilisation du lanceur EPIC et posséder un compte : « quand c’est gratuit, c’est que vous êtes le produit » !

Pour en revenir aux titres, le premier se nomme Pillars of Eternity (sauce Definitive Edition), un RPG en 3D isométrique sorti en 2015, et le second Tyranny, un autre RPG à choix des plus classiques, à la particularité près ne pas pénaliser la voix « brutale » pour le plus grand plaisir de ses joueurs.