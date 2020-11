La sortie de cette nouvelle génération de cartes graphiques aura été un bordel sans nom, qu'importe que l'on soit du côté vert ou rouge de la force, avec des pénuries sans fin, une hype un poil trop poussée et des fuites de partout avant les annonces officielles. Les deux géants que sont NVIDIA et AMD ont donc sorti leur dernières cartes haut de gamme, toutefois les consommateurs aimeraient surtout voir les prochains modèles plus abordables - et espérons-le, avec plus de stocks - comme la RTX 3060 Ti, dont le nom se fait entendre depuis quelques semaines dans les rumeurs et ragots de la toile.

Après des premiers benchmarks supposés sur ses performances, nous avons donc le droit aujourd'hui à des soupçons supplémentaires sur les tarifs présumés de cette carte. Les suspicions sur ce modèle sont nombreuses, avec comme principale possibilité sur le prix celui des Founder Edition, qui serait aux alentours des 399 € MSRP, ce qui en ferait une variante intéressante pour le FHD et le QHD avec Ampere. Cependant, il faut voir le prix des versions customs, et là aussi des écarts semblent avoir été enregistrés ces derniers jours, comme si NVIDIA et ses partenaires rectifiaient le tir en prévision de ce que pourrait faire la concurrence.

Or, ne vous extasiez pas trop d'avance : il semblerait tout de même que les prix finaux sur les modèles customs soient assez élevés, avec des tarifs aux alentours des 450 ) plus de 500 €, ce qui fait une sacrée majoration. Il faudra donc voir comment cela va se passer, car dans ce segment les gens recherchent principalement le rapport qualité/prix plutôt que la carte la plus bling-bling, plus que quelques jours peut-être afin d'en savoir plus sur toute cette histoire ? (source : Videocardz)