On y revient encore un peu. On reste focus sur la RTX 3060 Ti, ainsi que son comportement sur le seul jeu qui tienne la route dans cet océan de fuites, Ashes of the Singularity Escalation. Il y a quelques jours, on avait vu la fameuse carte testée en 1080p preset Insensé. Si ces dénominations 60 chez Nvidia se concentrent sur le Full HD, elles peuvent parfois faire une belle sortie en QHD, et plus rarement en UHD sur des jeux légers. Plus on va enchainer les générations, et mieux elles tiendront l'UHD. Néanmoins, on peut penser pour l'instant que la RTX 3060 Ti vise surtout le FHD, et devrait se sentir à l'aise en QHD si elle se place dans les cordes de la RTX 2080 SUPER comme on l'a vu ici et là.

Et en UHD, alors, ça donne quoi sur ce jeu, repéré en partie par Tum Apisak ? Le mode Insensé_4k a affiché 92 ips avec une RX 6800 XT, 79 ips avec une RX 6800, 73 ips avec la RTX 3070 et enfin 68 ips avec la RTX 3060 Ti. Et qu'a fait la RTX 2080 SUPER dans ce contexte identique ? Elle a obtenu 65 images par seconde. Si cela ne préfigure en rien des performances de la carte sur cette définition et sur une grande multitude de moteurs 3D, ça semble confirmer que la cible est réellement la RTX 2080 SUPER, il y a pire comme modèle !