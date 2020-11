Un peu plus tôt dans la semaine, alors que le monde entier est en train de s'affairer autour du lancement commercial des Radeon RX 6800 (demain !) et que les premiers exemplaires ont évidemment commencé à se balader dans la nature, une rumeur a fait surface établissant que les Radeon RX 6000 seraient particulièrement efficaces pour le minage de cryptomonnaies, avec un hash rate ni plus ni moins supérieur de 50 % à celui d'une RTX 3090 (qui obtiendrait en moyenne entre 100 et 120 MH/s pour 300 W) et une consommation inférieure !

Lisa Minaj, PDG d'AyyMD !

D'emblée, la nouvelle ne pouvait qu'inquiéter. Il est évident que personne (comprendre les joueurs qui ne minent pas) n'a envie de revivre l'année 2018, où les Radeon étaient notablement longtemps quasi totalement absentes des magasins habituels à cause de leur efficacité reconnue dans le domaine, puis face à ce manque de GPU Radeon favorisés par les mineurs, la malédiction avait aussi fini par s'abattre sur les cartes Nvidia, dont les prix et la disponibilité en magasin en avaient également beaucoup pâti ! En sus, l'année 2020 n'est déjà pas très clémente pour le nouveau hardware, entre la disponibilité toujours nulle des RTX 30, des Ryzen 5000 qui se sont également très rapidement évaporés et trainent aussi à revenir, personne ne s'attend vraiment à ce que les Radeon RX 6000 connaissent un bien meilleur sort, sans même prendre en considération le facteur du minage...

Il y a toutefois une petite lueur d'espoir, le service de minage de cryptomonnaie Nicehash (oui, celui-ci) a réfuté la rumeur sur le hash rate fantastique des RX 6800 et a affirmé que celui-ci se situera plutôt entre 50 - 70 MH/s, soit à peine mieux qu'une RX 5700 XT (+/- 52 MH/s pour 109 W). Toutefois, même avec de tels chiffres, Nicehash suggère que le minage avec des RX 6800 pourra toujours être profitable. On ne sait pas encore quel serait le niveau exact de profitabilité, Nicehash l'estime à 4,30 € par jour, mais on ne peut qu'espérer qu'il sera en réalité trop bas pour faire des Radeon un investissement attractif. Le cas échéant, ce serait une bonne nouvelle, ça fera finalement d'autant plus de GPU disponibles pour les scalpers pour les joueurs - et aux tarifs MSRP, espérons-le !

En tout cas, RDNA2 se dessinant comme le moment du grand comeback d'AMD attendu depuis longtemps sur le marché du GPU gaming, ce serait bien dommage que le gros des stocks finisse dans des fermes de minages, au lieu des PC des joueurs avec un Ryzen 5000 comme AMD le voudrait...