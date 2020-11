2020 a aussi été l'année de la polémique et mauvaise publicité pour Western Digital. D'abord avec la cachotterie des disques SMR révélée fin avril, qui a toutefois également concerné tous les autres grands fabricants, mais pour laquelle WD seul a aussi fait l'objet d'au moins une (énième) class action. Ensuite, dans un autre registre un poil moins dramatique, néanmoins tout aussi trompeur pour le client qui n'a finalement pas obtenu le produit qu'il pensait acheter : l'usage de bases de disques durs 7200 tr/min pour en faire des références 5400 tr/min simplement via une manipulation logicielle, mais qui en conséquence ne se comportent pas tout à fait comme tel en pratique !

C'est en septembre que la trouvaille — notamment avec la réalisation de profils acoustiques — avait été partagée, il a donc fallu a Western Digital un peu plus de deux mois pour remettre les pendules à l'heure. Comment ? Eh bien le constructeur a finalement procédé aux ajustements nécessaires avec les numéros de série et l'identification SMART de plusieurs de ses disques durs de la fameuse « classe de performance 5400 tr/min », afin que ceux-ci s'affichent enfin pour ce qu'ils sont vraiment : des disques moulinant à 7200 tr/min ! Voici ce que Western Digital a communiqué à Tom's Hardware US :

Within the WD Red Plus family, we are changing model numbers of select drives (8-14TB HDDs). This is to provide greater clarity for customers as we update materials and Device IDs to reflect the actual spindle motor speed (RPM) of the product as reported by the firmware. For these WD Red Plus HDDs, there is no change in firmware and drive performance. It is essentially the same drive. No other WD Red, WD Red Plus or WD Red Pro model numbers are changing. For power, acoustics and data transfer rate specs, please continue to refer to the current data sheets as the products are tested to meet the specifications documented." - Western Digital.

Bien entendu, l'un ajustement est purement « cosmétique », le comportement et les performances des disques durs concernés ne changent pas. Il s'agit essentiellement de donner enfin une information juste sur les produits aux acheteurs et que ceux-ci correspondent en pratique bel et bien à leurs besoins. Enfin, voici les modèles impliqués : WD80EFAX-68KNBN0 (8 To), qui devient WD80EFBX-68AZZN0 ; WD101EFAX-68LDBN0 (10 To), qui devient WD101EFBX-68B0AN0 ; WD120EFAX-68UNTN0 (12 To), qui devient WD120EFBX-68B0EN0 ; WD140EFFX-68VBXN0 (14 To), qui devient WD140EFGX-68B0GN0. (Source)

Il suffisait d'y croire !