Alors que le gros plan de l'actualité tourne autour des Radeon RX 6000 sauce RDNA2 d'AMD (et des Ryzen 5000 à la Zen 3), il y a d'autres GPU qui sont apparemment aussi au programme (plutôt chargé) de novembre du constructeur, ils arriveraient d'ailleurs même un peu avant. Il s'agirait des nouvelles Radeon Instinct, des cartes « accélératrices » taillées spécifiquement pour les besoins en High Performance Computing des professionnels. Le flagship supputé, nous le connaissons déjà un peu, puisque son bios avait été récupéré en février dernier : c'est la Radeon Instinct MI100, attendue avec 8192 unités de calculs et 32 Go de HBM2, et dont le GPU est parfois aussi nommé Arcturus !

Elle ne viendrait pas seule, mais serait accompagné de deux autres accélérateurs dans la série Instinct : Instinct V640 et Instinct V620. Tandis que nous avons RDNA2 pour les cartes Radeon dédiées au jeu, les Instinct exploiteront une architecture baptisée CDNA optimisée pour le Machine Learning et le HPC, profitant de la 2e génération de la technologie AMD Infinity et d'un procédé de gravure 7 nm. Ces nouveaux accélérateurs Instinct succéderont logiquement aux Radeon Instinct précédentes MI50 et MI60 et leur architecture Vega matérialisée en 7 nm — une base qu'elles partageaient également avec la Radeon VII (PRO). Les détails sont encore maigres sur CDNA, mais il se pourrait qu'il s'agisse toujours d'une évolution de la bonne vieille GCN, toujours efficace dans le domaine visé, moins dans celui du gaming. En tout cas, AMD avait déjà annoncé lors du Financial Analyst Day 2020 que CDNA suivrait son chemin de développement indépendamment de RDNA, avec CDNA2 planifié vers 2022 sur un « advanced node ».

Après l'apparition du BIOS et des informations qui en avaient été tirés, Mark Papermachémaster — CTO d'AMD — avait fait l'ouverture du salon virtuel Dell EMC High Performance Computing en annonçant que CDNA sera lancé plus tard dans l'année. Un calendrier auquel Lisa Su elle-même avait fait écho fin juillet, en rappelant que les solutions pros CDNA sont planifiées pour la fin de 2020. Maintenant qu'on s'en approche, les dernières nouvelles sont un poil plus officieuses. Le site 3DNews.ru affirme qu'AMD prévoit d'annoncer les 3 nouvelles Radeon Instinct le 16 novembre — soit 2 jours avant le lancement des RX 6800. Le site russe explique avoir tiré cette information de l'édition d'octobre de l'« AMD Corporate Identity Book ». Videocardz aussi a communiqué sur le sujet entre-temps, donnant encore un peu de poids à la rumeur. Les Radeon Instinct MI60 et MI50 avaient été officialisées le 6 novembre 2018, autant dire qu'une relève est effectivement due, pour relever la barre face à la compétition Ampere A100 chez Nvidia ! (Source : 3DNews.ru, via Computerbase)