Alors que plus personne ne se souci de la Radeon VII — sauf peut-être ses acquéreurs de première date —, il semblerait bien qu’AMD ait encore des projets pour la bête. Premier GPU grand public en 7 nm — descendante des Radeon Instinct Mi50 et Mi60 qui proposaient déjà cette finesse pour les professionnels —, la belle avait un sérieux avantage : ses 16 Go de mémoire graphique HBM. Cependant, l’architecture Vega usée jusqu’à la racine ne permettait en rien de rendre la carte compétitive (et encore moins économe en matière de consommation), et ce fut l’arrivée de Navi et sa microarchitecture RDNA qui planta le clou final dans la tombe de la Radeon VII.

Efficace, si vous aimez le bleu...

Néanmoins, la vieille semble ressortir de sa tombe, car AMD vient de la redévoiler en grande pompe, pour les professionnels. Tout cela ressemble bien à de l’occupation médiatique avant les annonces tonitruantes de Papa Jensen, tant la chose est anodine. Puisque la Radeon VII normale se plaçait entre deux MI, cette version Pro vient tout bonnement prendre cette place et coller (un peu trop !) la Mi 50. Voyez plutôt :

Caractéristique Radeon instinct Mi 60 Radeon VII Pro Radeon instinct Mi 50 Stream Processors 4096 3840 3840 TMU/ROP 256/64 240/60 240/60 Fréquence maximale 1800 MHz 1705 MHz 1725 MHz VRAM 32 Go HBM 2 (1 To/s) 16 Go HBM 2 (1 To/s) 16 Go ou 32 HBM 2 (1 To/s) Puissance thermique 300 W 250 W 300 W Performances (FP64) 7,4 TFLOPS 6,6 TFLOPS 6,6 TFLOPS

Par rapport à la version grand public, cette carte bénéficie de la double précision à pleine vitesse (soit le double de notre Radeon VII), un PCIe 4.0 bien fonctionnel, la correction d’erreurs sur la mémoire — en sus des pilotes professionnels, qui vont de soi. En outre le port Infinity Fabric Link classique de la gamme pro est de la partie, permettant de relier plusieurs cartes ensemble, pour une bande passante de 169 Go/s maximum... en incluant la liaison PCIe 4.0, soit 50 Go/s dans les deux sens via l’Infinity Fabric Link, et 32 Go/s par carte pour la PCIe 4.0. De plus, la carte supporte un maximum de 6 écrans simultanés via une connexion en miniDP 1.4.

Finalement, la nouvelle venue n’a que son prix pour elle : 1 899 $, soit largement moins que ses équivalentes vertes... Sans tout l’écosystème logiciel qui suit ni le Ray Tracing. Si vous êtes un passionné de la marque, ou que vous requerrez absolument le To/s de la HBM à bas coût, l’option est envisageable, mais, pour le reste, difficile de voir un produit alléchant dans ce refresh !