Il s'agit d'un petit moment historique pour Microsoft, qui bataille depuis des années à faire adopter son navigateur Edge, le successeur de feu Internet Explorer. Cependant, le combat est rude, entre le retard pour intégrer les extensions ou un moteur maison qui présentait parfois des soucis de compatibilité, le tout sur fond d'un Google Chrome et d'un Mozilla Firefox très persistants, sans compter le fantôme de Internet Explorer qui traine encore. Or, le passage à la version Chromium du navigateur Edge en janvier dernier semble porter ses fruits, car après être devenu le second navigateur web en mars - selon NetMarketShare et sur les PC uniquement - il dépasse enfin les 10 % de parts de marché, toujours dans les mêmes conditions.

Ainsi, le site NetMarketShare donne un classement avec Chrome à 69,25 %, Edge à 10,22 %, Firefox à 7,22 %, Internet Explorer à 5,57 % et Safari à 3,40 %, ainsi que plusieurs autres navigateurs aux chiffres faibles. Edge grignote donc progressivement des utilisateurs à ses concurrents, et il n'est pas improbable que le mode de compatibilité avec Internet Explorer permette de faire gonfler les chiffres de ce dernier. Toutefois, il reste encore une très longue route à faire avant de détrôner Google Chrome, mais la Raymonde n'a pas encore achevé la mise au point de son navigateur fétiche - il manque encore la synchronisation de l'historique par exemple - et la mise à jour 20H2 de Windows apporte son lot de nouveauté comme le alt+tab des onglets. Il faudra donc voir si cette tendance sera passagère, continuera sur une montée lente ou si Microsoft arrive à faire exploser le nombre d'utilisateurs, pour l'instant notre boule de cristal reste opaque. (source : NetMarketShare)