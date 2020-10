Rebelote, une histoire s’est répétée ! Comme à l’époque de la Radeon VII, avec les rumeurs infondées sur son statut « End of Life » (EOL) rapportées de ce côté-ci du globe et qui ont été démenties deux fois par AMD, voilà qu’on assiste exactement au même scénario pour les Radeon RX 5700. Apparemment, celles-ci aussi seraient maintenant déjà en fin de vie, plus spécifiquement la RX 5700 et RX 5700 XT, afin de permettre à l’entreprise de se concentrer sur l’avenir, à savoir les Radeon RX 6000 imminentes.

Internet oblige, l’affaire a fait le tour de la toile très rapidement, probablement de manière un peu exagérée comme pratiquement tout en ce moment qui touche de près ou de loin aux GPU, mais au moins un confrère a jugé bon de contacter directement l’intéressé principal à ce sujet pour en savoir plus — et « plus » il en sachut très rapidement ! La réponse d’AMD est donc assez claire :

We are continuing to produce the Radeon RX 5700 series graphics cards, which deliver exceptional 1440p gaming experiences. We will continue to respond to market demand". — AMD

Bien sur, on peut toujours douter de la parole officielle venue d’en haut — après tout, c’est à la mode aussi —, mais quel intérêt y aurait-il de démentir une information aussi bénigne que la mise à la retraite d’une génération à l’aube de l’arrivée de la nouvelle ? Évidemment, tôt ou tard cela se produira inévitablement, c’est dans l’ordre des choses, mais ce moment n’est a priori pas encore arrivé.

Les RX 5700 sont encore aisément disponibles en magasin, toujours une offre tout à fait correcte et accessible pour qui ne cherche pas absolument à jouer en 4K et n’a que faire des cartes next-gen, qui s’arrachent de toute manière en l’espace de quelques secondes après leur lancement et dont la disponibilité en volume à des prix réalistes demande au moins plusieurs semaines. D’aucuns diront aussi que tant qu’il y a encore beaucoup de RTX 2000 concurrentes disponibles en magasin, les RX 5700 n’ont aucune bonne raison de faire leur valise… (Source)