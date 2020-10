Écrit par Thierry C. | 04 Octobre 2020 à 19h24 | 69 bims

Si vous suivez nos dossiers consacrés aux cartes mères, vous avez sans doute lu celui consacré à l'Asus ROG Strix B550-F (WiFi), une carte milieu de gamme pour processeur AMD. Nos conclusions soulignent les atouts de la carte et les quelques améliorations qui pourrait être faites sur ce modèle vendu près de 210 € chez nous. Nous avions même relevé un problème d'overclocking, vite corrigé par une nouvelle édition du bios. Ceci mis en évidence, nous lui accordions un bon 4 étoiles.

Et voilà qu'Amazon propose la version sans WiFI à un tarif très attractif rendant la carte très intéressante ! Toute réduction déduite (coupon de 25 € à la commande), la carte reviendra à un peu moins de 172 € livraison incluse ; de quoi mettre bien un Ryzen 3000 et de se préparer à l'arrivée des Ryzen 5000 sans trop se ruiner. Nous vous proposons un détour par l'Espagne via notre lien pour profiter de cette offre !