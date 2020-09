Alors que ce sera le 15 octobre prochain que nous aurons droit aux RTX 3070, on peut voir d'ores et déjà quelques modèles customisés. C'est chez GIGABYTE que nous allons, avec les modèles Gaming OC et Eagle OC. Les fréquences ne sont pas encore connues, par contre on peut déjà établir des différences entre ces deux cartes, mais également entre celles-ci et les RTX 3080 de la même série.

Pour commencer, les RTX 3070 Gaming OC et Eagle OC arborent un ventirad à 3 moulins. Ce sont des modèles axiaux de 80mm de diamètre. Toutefois, la première citée occupe 2.2 slots là où la seconde est une vraie carte double slot, ceci peut avoir son importance selon l'espace dans votre boitier, surtout s'il est mini-ITX. En comparaison des RTX 3070 et des RTX 3080 à série identique, on constate que les cadettes ne sont plus affublées de cette excroissance du PCB qui les rendaient plus hautes que l'équerre de fixation arrière. Le PCB est aussi plus court sur RTX 3070, 28.2cm pour l'Eagle, 28.6cm pour la Gaming OC.

Pour conclure, intéressons-nous au jus d'électrons qu'il faudra pour lui donner vie. Si les FE n'auront qu'un seul connecteur 8 pins, les cartes de GIGABYTE auront un 6 pins et un 8 pins. Pas d'idée précise sur le prix, qui dépendra de plein de facteurs dont le premier sera très certainement la disponibilité, cette tranche autour des 500$ est quand même plus prisée que celles situées au-dessus ! (Source VDCZ)