Pendant que le caméléon dévoilait ses cartes Ampere, AMD en a profité pour lui coller une paire de banderilles dans le derrière, d'abord en teasant Big NAVI sur un stream de Fortnite, puis en faisant une annonce officielle de lancement de Zen 3 et RDNA2. AMD n'a probablement pas oublié la séquence des RTX SUPER en plein film RX 5700, aussi il le lui rend bien.

Mais la mémoire ne s'efface jamais, et voilà qu'il se murmure que les verts devraient lancer une RTX 3060, Ti quelque part entre octobre et novembre. Évidemment, l'objectif est de grappiller des parts d'attention et des intentions d'achat pendant la parade amoureuse du concurrent. Il manque une carte de la série xx60 chez les verts, et on peut légitimement penser que Nvidia calibrera celle-ci en fonction de ce que sortiront les rouges.

Selon VDCZ, cette première carte de la série xx60 serait la RTX 3060 Ti. Elle arborerait un GA104-200, occupant 392mm² pour 17,4 milliards de transistors, et aurait 4864 cuda cores, 152 tensor cores et 38 RT cores. 8 Go de GDDR6 à 14 Gbps sur bus 256-bit termineraient la description, les fréquences n'étant pas connues de la source. Elle serait assez crédible au point que VDCZ la relaye, c'est donc avec attention que nous suivrons les pérégrinations des deux meilleurs ennemis dans les semaines qui viennent !