Une semaine sans Ampere, c'est comme une glace à l'italienne rhubarbe / concombre, ça ne se fait pas ! On retrouve encore une fois le KatCorgi sur Twitter, qui se fait coincher par son poto kopite7kimi. Le premier a déclaré que la RTX 3090 - notez qu'on ne sait toujours pas si elle se nommera ainsi, ou RTX 3080 Ti vu que la série jouit d'une réputation Premium - serait 50% plus performante sur 3D Mark TimeSpy Extreme.

On imagine aisément que la comparaison a été faite par rapport à la reine de la 3D actuelle, la RTX 2080 Ti. En tout cas cette dernière débite à peu près 6500 points à ce test, et la RTX 3090 serait pratiquement à 10000 points selon nos deux lascars. C'est évidemment quelque chose de capital, puisqu'on attend du flagship d'une part qu'il soit plus performant en Raytracing et autres technologies d'apprentissage (qui a dit DLSS 2 ?), et d'autre part qu'il rende le jeu en UHD encore plus confortable, à plus de 60 ips tout détail à fond, et on inclut dedans des jeux de renommée comme RDR2 mais codés au point de rendre laborieux toute tentative des 60 ips stables.

Au final, gardons cette idée en tête, sans la rendre avérée. Nous préparons un test sur les 4 dernières cartes x80/xx80 Ti, afin de voir les gains d'une génération à l'autre. La RTX 3090 sera-t-elle du bon côté de la force ?