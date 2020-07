ASRock, qui ne fait exclusivement que des cartes AMD, ajoute une nouvelle référence à son catalogue Navi. La RX 5700 XT Challenger Pro est là, et elle met clairement l'accent sur le refroidissement, par opposition à la Challenger plus timide sur cet aspect des choses. Du coup on peut espérer des nuisances sonores contenues mais un max de patate. La carte mesure 28cm de long, mais le PCB est plus court, ce qui donne une architecture un peu spéciale comme on avait pu en voir avec la Sapphire Fury X, en moins exagéré. Elle occupe 2.7 slots d'épaisseur, ce qui lui donne un aspect massif. Enfin, ce sont 3 moulins de 80mm probablement qui s'occupent de calmer les ardeurs de Dame Navi.

Du coup, les fréquences sont données comme overclockées, le ventirad permettant en partie ce petit boost. La fréquence de base est donnée pour 1650 MHz, la fréquence jeu passe à 1795 MHz, et le boost maxi est à 1905 MHz. Derrière, on conserve les 8 gigots de GDDR6 sur bus 256-bit cadencés à 14 Gbps. Pour faire mouliner ces joyeux 2560 unités de calcul, il faudra une alimentation recommandée de 650W, pas que la carte pompe tout, mais ça inclut forcément le CPU. Il faudra également 2 prises PCIe 8 pins pour nourrir la bête.

Vous voulez un prix et une date de disponibilité ? Eh beh figurez-vous que nous aussi, sauf qu'on a rien d'officiel en cette heure matinale, même si on a mal.