MSi possédait une gamme Armor, remise au goût du jour en Armor v2. On était alors sur du GPU de la famille Polaris, mais rien de tem cette fois. La firme a décidé de lancer une gamme Gaming M, qui comprendra deux modèles basés uniquement, pour l'instant, sur le GPU RX 5600 XT. La Gaming M et la Gaming MX arborent le même refroidisseur qui ressemble en partie à celui de la RX 580 Armor v2, avec cette équerre caractéristique qui rigidifie le PCB. En ce sens, on n'est pas spécialement dépaysés ! Mais pourquoi créer cette nouvelle série ? MSi s'est trouvé bien pris au dépourvu avec le changement brutal d'orientation d'AMD sur les fréquences de la GDDR6, aussi il harmonise encore un peu plus son catalogue sur de la GDDR6 à 14 Gbps

La différence fondamentale entre ces deux cartes, ce sont les fréquences du GPU. Si la petite M carbure à 1130/1375/1560 MHz pour la base/gaming/boost, la MX monte d'un (petit) cran à 1280/1495/1620 MHz. En revanche, le prix devrait être moins piquant que celui des Gaming X, sauf qu'à l'heure actuelle, il est inconnu. Tout comme la disponibilité, on ne sait pas quand on pourra s'en procurer dans le commerce. (Source VDCZ)