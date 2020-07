Allons-y pour la rumeur AMD Renoir desktop du jour, en attendant toujours de pouvoir enfin découvrir les nouveaux APU IRL (il se murmure que cela pourrait se faire aujourd'hui). Sauf que cette fois-ci c’est pour du matos un peu plus spécifique, à savoir une machine desktop petit format signé Huawei. Un tel hardware Huawei avait déjà fait surface fin juin sous 3DMark avec un Ryzen 5 PRO 4400G, mais on a découvre aujourd’hui les visuels supputés de cette machine qui devrait apparemment débarquer vers la fin de l’année pour le marché mainstream. Voyez plutôt :

Une pléthore d’USB, y compris de l’USB-C, et même un connecteur COM (un dinosaure), des jacks audio et de l’Ethernet…

Et un autre dinosaure caché dans la façade !

Certes, il ne s’agit que de « bêtes » rendus 3D, potentiellement des brouillons, mais ce ne serait clairement pas la machine la plus belle du monde, bien que le design brut, carré et utilitaire a aussi son public. De toute évidence, il s’agirait d’une machine desktop qui viserait les budgets serrés, mais aussi les écoles, bureaux et autres administrations où l’usage bureautique pur et dur est prédominant. L’absence de sortie vidéo type HDMI ou DP laisse aussi suggérer qu’il faudra passer par une carte graphique dédiée pour assurer l’affichage, mais quel serait donc l’intérêt d’y utiliser un APU ? À moins qu’il y ait embrouille sur le visuel ?

Peu importe. En tout cas, il parait assez clair que Huawei veuille continuer son incursion sur le marché du PC desktop, suivant une première tentative à base d’ARM, et que celle-ci se ferait à base de hardware AMD de dernière génération, signe que celui-ci continue de convaincre chez les assembleurs/OEM! Par ailleurs, Huawei a déjà exploité les APU Renoir mobile pour son catalogue MateBook. (Source)