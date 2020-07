Alors que la bataille fait rage sur le segment des CPU x86 entre Intel et AMD, un autre concurrent est dans la place en Asie : Zhaoxin. Issue d’une joint venture, un procédé utilisé par le gouvernement chinois consistant à créer une coentreprise afin de garder le contrôle sur la production du pays, ce fabriquant hérite de la licence x86 de VIA, et abreuve le pays de CPU de conception maison, certes en deçà en matière de performances, mais bien réels.

Pour le moment, la firme fait ses armes sur l’architecture x86

Or, il s’agirait cette fois-ci de GPU dédiés, c’est-à-dire de cartes graphiques au format PCIe. Comme toute rumeur, celle-ci provient d’une obscure vidéo repérée par cnTechPost dans laquelle apparaît un dirigeant de Zhaoxin et un emploi du temps prévisionnel qui mentionne des « Stand alone GPU » consommant 70 W environ, gravés en 28 nm TSMC.

Au vu de la gravure et du TDP affiché, il est peu probable que ce produit aille marcher sur les plates-bandes des GTX/RTX et autres RX de NVIDIA et de AMD, mais soit plutôt dédié aux professionnels recherchant un affichage sur plusieurs écrans. Pour ce qui est de la technique, vous imaginez bien qu’aucun détail n’est donné, néanmoins d’autres sources donnaient une partie graphique VIA S3 sur les Zhaoxin KX-6000, un nom remontant à la fin des années 90 avec les S3 Savage, depuis racheté par VIA et revendue à HTC en 2011, tout en gardant au passage une licence d’utilisation. De quoi laisser la Chine développer une version pour PC de bureau, plus grosse et plus performante ? L’avenir nous le dira ! (source : HEXUS)