Surtout connu (de loin) pour ses mobales, Biostar en fait tout de même un peu de tout et a donc récemment finalement lancé ses premières Radeon Navi, il vaut mieux tard que jamais. Au moins, on peut supposer que cela permet d’éviter d’avoir à gérer les problèmes de jeunesses d’un nouveau hardware, même si cela signifie aussi profiter d’une visibilité réduite au milieu d’une multitude d’alternatives existantes et parfois éprouvées, en plus d’arriver à quelques mois seulement de l’introduction attendue d’une nouvelle génération.

Biostar a utilisé Navi 10 et Navi 14 pour produire ses RX 5700 XT et RX 5500 XT Extreme Gaming (avec la fameuse police de caractère « Batman Forever »), deux modèles très différents, mais aussi très proches grâce à leur aspect commun sans fioritures, sans LED RGB à l’horizon et un carénage franchement sobre. Deux détails qui se font assez rares sur les modèles personnalisés des différents partenaires d’AMD, on ne s’en plaindra donc pas. Voyez plutôt :

Par contre, les fréquences sont bien celles des Radeon de références, à savoir 1605/1755 MHz pour la puce Navi 10 XT et 1607/1717 MHz pour Navi 14 XTX, et de la GDDR6 14 Gb/s dans les deux cas. On se demande donc vraiment à quoi le sobriquet « Extreme Gaming » pourrait bien faire référence… À voir si le PCB de l’une ou de l’autre réservera peut-être quelques bonnes surprises maison ; en tout cas, celui de la RX 5500 XT semble ne pas être d’origine, la connectique ayant été réduite et modifiée (3 DP et 1 HDMI de base, comme sur la RX 5700 XT).

Rien n’a encore été dit sur les prix et la disponibilité de ces cartes. Biostar n’étant par tradition pas le constructeur le plus cher du marché, ces RX 5000 Extreme Gaming sans superflus apparents pourraient profiter d’une tarification assez avantageuse. Cela dit, il parait également peu probable que ces références nous parviennent en France. Dommage ? (Source)