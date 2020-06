Cyberpunk avait été dévoilé, il y a plusieurs années, via un trailer/teaser impressionnant. Mais depuis le jeu fut réduit au silence, et ce fut The Witcher 3 qui récolta les lauriers et la lumière des projecteurs. On en avait presque oublié le développement qui fit un retour tonitruant en 2018 à l'occasion de l'E3. Ambiance punk, cyber, du boobs et de la violence, une ville accueillante, pas de doute, l'inspiration Réplicant est là !

En 2018, la presse était satisfaite de voir le retour du jeu, mais le trailer d'alors manquait de clarté, ce n'était pas une gifle, juste la découverte de cet univers. Deux ans plus tard, le trailer reprend beaucoup d'éléments identiques à ceux du 2018, tant et si bien qu'il est possible de comparer directement les visuels. Entre-temps, le moteur a eu le temps d'être peaufiné, et le Raytracing de faire son apparition.

Un youtubeur a fait ce travail, et il en ressort que globalement c'est bien mieux en 2020. Disparition de ce foutu flou, textures plus fines, éclairages réalistes, parfois les scènes comparées sont plus fournies sur la vidéo de 2018, parfois c'est l'inverse. Mais on note que des détails ont disparu (comme l'intérieur du garage sur le début) en 2020, était-ce important de laisser ce détail en 2020 quand on y gagne en beauté générale ? À titre d'exemple, le caïd dans la voiture a gagné en finesse (toute relative), et le mur derrière lui s'est beaucoup enrichi, ce qui traduit le côté variable du développement et des choix faits. Cyberpunk 2077 pourrait bien être le Crysis de 2020 ... À moins que Crysis 2020 soit le tueur de machines à sa place !