Le constructeur Deepcool a présenté il a peu de nouveaux - ou presque - blocs d'alimentation certifiés Gold nommés les DQ650-M-V2L, DQ750-M-V2L et DQ850-M-V2L - pas pratique à retenir, pas vrai ? La marque nous avait dévoilé en janvier un boitier MATREXX 55 MESH 4F fort sympathique et a lancé du ventirad il y a quelques jours avec son GAMMAXX 400 PRO. Nous sommes cette fois-ci sur de l'alim, avec plusieurs modèles qui passent désormais au blanc.

Lorsque l'on parle d'alimentation, on ne pense pas directement à Deepcool et pourtant, la marque nous livre ici des blocs certifiés 80 PLUS Gold totalement modulaires. Exit les câbles en trop, vous pourrez donc faire une belle configuration blanche, toute sobre et bien présentable. Ces nouvelles venues viennent s'insérer en plus de la gamme classique DQ. On devrait retrouver un bloc CWT comme cela est déjà le cas sur la plupart des alimentations de l'ancienne série (de la bonne qualité en somme). Pour le reste on retrouve le blabla habituel sur les condensateurs japonais - Nichicon oblige - et le rappel des protections contre les surtensions OVP, UVP, SCP, OPP. La ventilation est assurée par un moulin 120 mm, probable que cela soit un TF120 de couleur blanche, comme cela était déjà le cas sur la DQ850-M.

Bon vous allez nous demander ce qui change réellement par rapport aux DQ-M de 2018, eh bien pas grand-chose à vrai dire. L'alimentation d'origine avait des rails +12V dédiés pour chaque connecteur, alors qu'ici on retrouvera une conception plus simple. Pour les connectiques, vous aurez le droit à du ATX 24 broches, quatre SATA 6 broches, deux EPS 4+4 broches et quatre PCI-e 6+2 broches. De jolis câbles tressés sont livrés dans le kit, avec un sachet de protection, tout est également blanc pour rester dans la thématique. On regrettera ce sticker noir et bleu sur le côté, qui vient casser un peu l'harmonie du tout.

oulala, les jolis câbles tout beaux

Étant donné que pour le moment, Deepcool n'a pas communiqué de tarif, ces arrivantes sont difficiles à placer face à la concurrence. En matériel similaire, on retrouve la gamme RMx de chez Corsair qui embarque aussi du CWT et qui propose la même garantie de 10 ans. Sinon vous pouvez opter pour l'alternative NZXT, avec du bloc Seasonic, avec garantie similaire - ou prendre un bloc directement Seasonic, c'est au choix. La gamme DQ de chez Deepcool avait reçu quelques éloges de la presse, notamment sur sa stabilité et le passage en mono-rail ne devrait pas affecter la stabilité. En revanche nous aurons peut-être le droit à une réduction de tarif par rapport aux anciens modèles. À noter que toute cette gamme VL2 sera aussi disponible en noir - date à deviner à priori - et est garantie 10 ans par le constructeur.