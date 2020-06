Oui, lui aussi a droit à son remaster. Bob revient donc dans Bob l'éponge : Bataille pour Bikini Bottom Rehydrated ! Des textures plus vraies que nature, une bande son remasterisée, un nouveau mode coop, le retour du contenu censurée... En gros il n'y a que l'humour débile qui n'a pas changé... N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

Début du live vers 17h.