C’est l’actualité qui veut ça, mais il fallait un peu s’y attendre après l’annonce de TSMC de la semaine dernière, qui, si elle peut paraître anodine pour le commun des mortels, ne l’est pas vraiment vu les implications géopolitiques et commerciales. En tout cas, ce n’était qu’une question de temps, la Chine a officiellement réagi au nouvel engagement entre son rival américain et son voisin chinois-pas-chinois, et du nouveau mur monté face à Huawei, avec des chiffres : 2,2 milliards de dollars d’investissement pour les poches du fondeur local Semiconductor Manufacturing International Corporation, ou SMIC, tout simplement !

Une réaction logique alors que TSMC n’accepterait plus aucune commande de HiSilicon (représentant 15 à 20 % du revenu de TSMC selon Bernstein Research) et n’en livrera plus aucune d’ici septembre. Ainsi, à moins d’un accord et d’une licence accordée par les USA à TSMC, Huawei se retrouverait d’ici quelques mois sans fournisseur de puces pour ses appareils mobiles ni ses équipements de réseau et datacenters.

Huawei aurait précédemment déjà plus ou moins anticipé la chose en confiant une bonne partie de ses commandes de puces 14 nm entre les mains de SMIC, mais pour ce dernier la tache de remplacer TSMC de A à Z promet d’être particulièrement ardue ! Néanmoins, c’est assez souvent dans l’adversité que des miracles peuvent se produire, ce serait donc le moment où SMIC passerait au niveau supérieur et se catapulterait sur la scène internationale du semiconducteur - un scénario plus si bisounours que ça ! Mais à qui devrait-on vraiment ce miracle ? La Chine et son argent, ou les USA en véritable source de « motivation » ? (Source : Tom's)

