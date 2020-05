Peu de temps après avoir sorti ses ventirads Spartan 4 dédiés à l'entrée de gamme, SilentiumPC remet une petite sœur en sortant un nouveau modèle plus qualitatif avec sa gamme Grandis 3 EVO. Il s'agit cette fois d'un radiateur monté en push-pull, avec la particularité d'offrir le aRGB total, grâce à l'utilisation de ventilateurs de 140 et 120 mm avec une armature en plastique semi-opaque, ce qui permet de diffuser la lumière des LED à la fois sur les pâles du ventilateur, mais aussi sur son support. Un concept rare et original, qui permettra de rendre encore plus licornesque l'intérieur de votre calculatrice moderne.

Au niveau technique, ce ventirad offre donc un refroidissement dédoublé avec un ventilateur de 140 mm - situé au milieu - et un ventilateur de 120 mm sur le devant. Chaque radiateur fait 130 x130 x 40 mm, avec 6 caloducs qui sont situés au niveau des pâles en laissant un trou au milieu, jugé moins efficace pour le refroidissement. L'ensemble est prévu pour de grosses configurations de 250 W au maximum, mais il faudra vérifier cela avec notre maître plombier Thierry pour nous assurer de la capacité de refroidissement de ce modèle. Surtout que SilentiumPC se veut agressif sur le plan tarifaire : la version classique est disponible au prix de 48,90 €, et il faudra compter 55 € pour profiter des LED RGB.