Encore des fuites (orchestrées ? Précoces ? À l'insu de son plein gré ?) pour Comet Lake-S. HKEPC, le site chinois qu'on ne présente plus, a fait un test officieux donc, de certaines puces Intel "10e génération". Les candidats du jour sont les i7-10700 (8c/16t), i5-10600K (6c/12t), i5-10500 et 10400 (6c/12t), donc 4 puces à venir. Il y a également les vieux i5-9600K (6c/6t), i7-8700K (6c/12t), i7-9700K (8c/8t) et 9900K (8c/16t), mais aussi les récents Ryzen 5-3600X (6c/12t) et Ryzen 7 3700X (8c/16t). La partie GPU est assurée par une RX 5700 XT, le tout épaulé par 2x8 Go de DDR4 4133 ZADAK, la carte mère est une DELL.

Si le 10700 se hisse pas trop mal dans le trio de tête constitué des octocores, le 10600K a plus de mal, dans sa version testée actuelle, avec le 3600X qui lui mène la vie vraie dure. Mais le panel de test ne permet absolument pas de tirer une quelconque conclusion, d'une part parce que les puces ne sont pas dans leur état définitif, il doit fortement s'agir de samples de présérie, le doute est là, et d'autre part parce qu'on ne sait pas quand ça sortira. C'est surtout les combats suivants qui seront intéressants : 10900K vs 3800X et 3900X, 10700K vs 3700X et 3800X et 9900K, et les i5 face aux 3600X/3600 et 9700K. Vivement de vrais tests en somme ! Et comme on dit, l'hirondelle ne craint pas la traque !